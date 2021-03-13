Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз очаровала поклонников ярким образом. Она предстала перед камерой рядом с Эктором Хименесом-Браво в яркой блузке и брюках.

Катя Осадчая всегда выбирает для съемок неординарные и стильные наряды. С приходом весны ведущая позирует на камеру в яркой одежде и вдохновляет поклонниц на новые образы.

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Яркий look Кати Осадчей

На съемках программы "Светская жизнь" Осадчая побывала в ресторане известного кулинара Эктора Хименеса-Браво. На фотографиях, где ведущая позирует вместе с Эктором, она изображена в желтой атласной блузке с короткими рукавами и обтягивающих брюках красного цвета.

Стройную талию знаменитость подчеркнула с помощью пояса в тон блузке. Катя любит разнообразные головные уборы и на этот раз дополнила свою прическу зеленым обручем. Волосы она собрала в пучок сзади.

Из аксессуаров звезда дополнила аутфит минималистичной подвеской и крупными серьгами-кольцами. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

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Красивые образы Кати Осадчей: