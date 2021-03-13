Катя Осадча підкорила яскравим образом у жовтій блузці та червоних штанах: фото
Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре зачарувала прихильників яскравим образом. Вона постала перед камерою поруч із Ектором Хіменесом-Браво у яскравій блузці та штанах.
Джерело:інстаграм "Світського життя"
Катя Осадча завжди обирає для зйомок неординарні та стильні вбрання. З приходом весни ведуча позує на камеру в яскравому одязі та надихає прихильниць на нові образи.
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Яскравий look Каті Осадчої
На зйомках програми "Світське життя" Осадча побувала у ресторані відомого кулінара Ектора Хіменеса-Браво. На фотографіях, де ведуча позує разом із Ектором, вона зображена у жовтій атласній блузці з короткими рукавами та обтислих штанах червоного кольору.
Струнку талію знаменитість підкреслила за допомогою пояса в тон блузки. Катя полюбляє різноманітні головні убори і цього разу доповнила свою зачіску зеленим обручем. Волосся вона зібрала у пучок ззаду.
Серед аксесуарів зірка довершила аутфіт мінімалістичною підвіскою та великими сережками-кільцями. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.
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Красиві образи Каті Осадчої:
- ведуча показала стильний look в елегантному жакеті;
- Катя зачарувала романтичним аутфітом у рожевому костюмі;
- Осадча підкорила елегантністю у розкішному пальті.
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