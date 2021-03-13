Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре зачарувала прихильників яскравим образом. Вона постала перед камерою поруч із Ектором Хіменесом-Браво у яскравій блузці та штанах.

Катя Осадча завжди обирає для зйомок неординарні та стильні вбрання. З приходом весни ведуча позує на камеру в яскравому одязі та надихає прихильниць на нові образи.

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Яскравий look Каті Осадчої

На зйомках програми "Світське життя" Осадча побувала у ресторані відомого кулінара Ектора Хіменеса-Браво. На фотографіях, де ведуча позує разом із Ектором, вона зображена у жовтій атласній блузці з короткими рукавами та обтислих штанах червоного кольору.

Струнку талію знаменитість підкреслила за допомогою пояса в тон блузки. Катя полюбляє різноманітні головні убори і цього разу доповнила свою зачіску зеленим обручем. Волосся вона зібрала у пучок ззаду.

Серед аксесуарів зірка довершила аутфіт мінімалістичною підвіскою та великими сережками-кільцями. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.

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Красиві образи Каті Осадчої: