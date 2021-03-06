Катя Осадчая очаровала стильным аутфитом в элегантном жакете: фото
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала образом в наряде главных цветов 2021 года.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях звезда опубликовала фото со стильной фотосессии.
Смотрите также Маша Ефросинина поразила смелым образом в черном кожаном костюме: фото
Образ Кати Осадчей
Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Она уверенно смотрела в объектив. Для новой съемки Катя Осадчая выбрала элегантный желтый жакет с серой блестящей вставкой сверху, а также брючные штаны в тон. Стоит отметить, что звезда выбрала наряд главных цветов 2021 года – поэтому ее look выглядел по-особенному красивым.
Катя Осадчая дополнила образ лаконичными золотыми серьгами-кольцами и оригинальным цепочкой на шее. Длинные волосы телеведущая убрала в трендовую прическу, собрав часть волос сзади.
Безупречный вид звезды удачно завершил макияж, что только подчеркнул натуральную красоту. Катя накрасила глаза нюдовимы тенями, а на ее губах красовалась светлая розовая помада.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Поклонников покорил look телезвезды:
- Самые трендовые цвета;
- Непревзойденная. Сочетание цветов очень вам подходит;
- Невероятная красавица;
- Какая же вы красивая;
- Необыкновенная;
- Стильная.
Поделиться новостью