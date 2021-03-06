Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новым фото. Звезда очаровала образом в наряде главных цветов 2021 года.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится с поклонниками моментами из своей жизни. На днях звезда опубликовала фото со стильной фотосессии.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Она уверенно смотрела в объектив. Для новой съемки Катя Осадчая выбрала элегантный желтый жакет с серой блестящей вставкой сверху, а также брючные штаны в тон. Стоит отметить, что звезда выбрала наряд главных цветов 2021 года – поэтому ее look выглядел по-особенному красивым.

Катя Осадчая дополнила образ лаконичными золотыми серьгами-кольцами и оригинальным цепочкой на шее. Длинные волосы телеведущая убрала в трендовую прическу, собрав часть волос сзади.

Безупречный вид звезды удачно завершил макияж, что только подчеркнул натуральную красоту. Катя накрасила глаза нюдовимы тенями, а на ее губах красовалась светлая розовая помада.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонников покорил look телезвезды: