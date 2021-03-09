Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новую фотографию в блоге. Она продемонстрировала чрезвычайно изысканный образ в черном мини-платье и с новой прической.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая активно развивает инстаграм-блог и часто публикует там фото. Она поделилась, что находилась на еще одном мероприятии на празднике 8 Марта.

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Образ Кати Осадчей

Для выхода телезвезда выбрала необычный, но изысканный look. Она позировала перед камерой в черном мини-платье с пышными длинными рукавами и декольте. Черные колготы подчеркнули стройные ноги знаменитости, широкий, но незаметный пояс, – хрупкую талию.

Такой наряд Катя Осадчая решила совместить с туфлями в тон на высоких каблуках и застежке, с прозрачным бантиком-украшением. Звезда дополнила образ аксессуарами: длинным жемчужным ожерельем и серебряными серьгами-подвесками с камнями.

Катя Осадчая предстала перед объективом с оригинальной прической. Она собрала волосы сзади и уложила волнами. Телеведущая завершила аутфит роскошным макияжем. Звезда идеально выровняла тон лица, накрасила глаза коричневыми блестящими тенями и слегка подчеркнула губы розовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонников покорил такой образ телезвезды. Свои впечатления от фото они написали в комментариях: