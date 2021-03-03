Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз очаровала нежным образом со съемок. Она предстала перед камерой в чрезвычайно красивом светло-розовом костюме.

Екатерина Осадчая активно работает над новым сезоном программы "Светская жизнь". Она вернулась к съемкам и каждый раз предстает перед камерами в эффектных аутфитах.

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Романтический образ Кати Осадчей

Для одного из выпусков программы ведущая выбрала нежный look. Она позировала перед звездными гостями в костюме светло-розового цвета, состоящнм из классических брюк, топа с соблазнительным декольте и укороченного пиджака. Такой образ Катя соединила с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Что касается аксессуаров, то Осадчая дополнила look стильным головным убором в тон костюма и серьгами-кольцами. В руке знаменитость держала стильную защитную маску. Волосы ведущая уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и блеском на губах.



Катя Осадчая в розовом костюме / Фото с инстаграма Кати Осадчей



Романтический образ Кати Осадчей / Фото с инстаграма Кати Осадчей

В комментариях подписчики Кати отмечают, что ее образ очень нежный и весенний. Она, как всегда, выглядит безупречно.