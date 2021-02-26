Катя Осадчая покорила элегантностью в роскошном пальто: фото
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила выставку "Леся Украинка: 150 имен". Она продемонстрировала элегантный образ в роскошном пальто кирпичного цвета.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Вчера, 25 февраля, Украина праздновала 150 лет со дня рождения знаменитой поэтессы Леси Украинки. Катя Осадчая посетила выставку к годовщине переводчицы и поделилась образом.
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Образ Кати Осадчей
Украинская телеведущая прибыла на выставку "Леся Украинка: 150 имен". Она выбрала изысканный аутфит для светского выхода.
В частности, Катя Осадчая примерила белую кофточку и роскошные длинные пальто кирпичного цвета. Наряд звезда объединила с белыми туфлями на шнуровке и высоком каблуке.
Элегантный образ Кати Осадчей дополнили цепочка с бордовыми подвесками на шее и длинные серьги. Телеведущая сделала красивую прическу, заплетя косы и соединив их спереди.
Look завершил макияж звезды. Она подчеркнула глаза коричневыми и черными тенями и накрасила губы бежевым блеском.
Под фото Катя Осадчая отметила, что выставка к 150-летию Леси Украинуи показалась ей очень интересной, потому пригласила всех посетить ее.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
В комментариях поклонники телеведущей засыпали ее комплиментами:
- Очень хорошо;
- Красиво;
- Стильная;
- Красавица;
- Катя, вы очень красивая;
- Вы просто невероятная.
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