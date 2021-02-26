Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила выставку "Леся Украинка: 150 имен". Она продемонстрировала элегантный образ в роскошном пальто кирпичного цвета.

Вчера, 25 февраля, Украина праздновала 150 лет со дня рождения знаменитой поэтессы Леси Украинки. Катя Осадчая посетила выставку к годовщине переводчицы и поделилась образом.

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Образ Кати Осадчей

Украинская телеведущая прибыла на выставку "Леся Украинка: 150 имен". Она выбрала изысканный аутфит для светского выхода.

В частности, Катя Осадчая примерила белую кофточку и роскошные длинные пальто кирпичного цвета. Наряд звезда объединила с белыми туфлями на шнуровке и высоком каблуке.

Элегантный образ Кати Осадчей дополнили цепочка с бордовыми подвесками на шее и длинные серьги. Телеведущая сделала красивую прическу, заплетя косы и соединив их спереди.

Look завершил макияж звезды. Она подчеркнула глаза коричневыми и черными тенями и накрасила губы бежевым блеском.

Под фото Катя Осадчая отметила, что выставка к 150-летию Леси Украинуи показалась ей очень интересной, потому пригласила всех посетить ее.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В комментариях поклонники телеведущей засыпали ее комплиментами: