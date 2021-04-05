Украинская телеведущая Катя Осадчая на съемки программы "Светская жизнь" отправилась в Египет. Там она побывала на водной прогулке на яхте и показала стильный летний образ в лимонном платье.

Катя Осадчая в командировке показывает красивые летние наряды. Она выбирает разнообразные красивые платья и демонстрирует изысканные аутфиты, которые подойдут каждой девушке.

Смотрите также Катя Осадчая показала стильный образ на яхте в Египте: фото

Летний look Кати Осадчей

Телеведущая в кадре всегда выглядит эффектно. Звезда предстала перед камерой в красивом лимонном платье с кружевом, красивым декольте и на тонких бретелях. Наряд подчеркнул грудь Осадчей и ее стройную фигуру. Такой look она соединила с белыми кедами. Поскольку Катя обожает головные уборы, то и новый образ не остался без них. На голову она надела белую шляпку, которая защищала от палящего солнца.

Также аутфит телеведущей дополняли объемные зеленые серьги и лаконичная цепочка на шее. Волосы она собрала в хвост сзади, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.



Катя Осадчая на яхте в лимонном платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Катя Осадчая на съемках: