Українська телеведуча Катя Осадча на зйомки програми "Світське життя" відправилася до Єгипту. Там вона побувала на водній прогулянці на яхті та показала стильний літній образ у лимонній сукні.

Катя Осадча у відрядженні показує красиві літні вбрання. Вона обирає різноманітні красиві сукні та демонструє вишукані аутфіти, які підійдуть кожній дівчині.

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Літній look Каті Осадчої

Телеведуча в кадрі завжди виглядає ефектно. Зірка постала перед камерою у красивій лимонній сукні з мереживом, красивим декольте та на тонких бретелях. Вбрання підкреслило груди Осадчої та її струнку фігуру. Такий look вона поєднала з білими кедами. Оскільки Катя обожнює головні убори, то й новий образ не залишився без них. На голову вона одягнула білий капелюшок, який захищав від пекучого сонця.

Також аутфіт телеведучої доповнювали об'ємні зелені сережки та лаконічний ланцюжок на шиї. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах.



Катя Осадча на яхті в лимонній сукні / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча на зйомках: