Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на дне рождения мультиартиста Монатика. Она предстала перед камерой в стильной куртке синего цвета, которая прекрасно подошла для теплого весеннего дня.

Катя Осадчая пришла на празднование 35-летия Монатика вместе с программой "Светская жизнь". Для съемок она, как всегда, выбрала красивый наряд, который подчеркнул безупречную фигуру.

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Весенний look Кати Осадчей

Звезда предстала перед камерами в белых брюках, полосатой кофте и куртке ярко-синего цвета. Известно, что Катя обожает разнообразные головные уборы, поэтому каждый свой образ дополняет именно ими. На праздник она приехала в белом бейкери от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Такой look она соединила с белой массивной обувью на каблуке. Волосы она собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Завершила аутфит защитной маской черного цвета.

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Катя Осадчая в красивых пальто на съемках: