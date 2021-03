Украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз покорила публику безупречным внешним видом. Для съемок она выбрала красивое белое пальто и берет.

Катя Осадчая является одной тех из знаменитых женщин, которые активно диктуют тренды украинским модницам. Она часто показывает свой look of the day, а также образы, которые выбирает для съемок.

27 марта весь мир отмечает Международный день театра. По этому случаю Катя Осадчая вместе со съемочной группой "Светской жизни" побывала на вручении одной из наград "Киевской пекторали".

Новый look Кати Осадчей

Для культурного события знаменитость выбрала подходящий наряд. Она предстала перед камерой в черном гольфе и юбки. Среди верхней одежды выбрала белое пальто с красиво декорирован плечами. Look соединила с черной обувью на каблуках. Поскольку звезда обожает головные уборы, то дополнила свой аутфит черным беретом.

Волосы она собрала в красивую прическу сзади, а на лице сделала выразительный макияж в коричневых оттенках.

Образы Кати Осадчей на съемках: