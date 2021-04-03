Знаменитая ведущая Катя Осадчая отправилась в Египет со съемочной группой. Во время рабочей поездки звезда успела отдохнуть на яхте и продемонстрировать легкий летний образ. Она позировала в коротких шортах и полосатой рубашке.

Даже несмотря на стремительное усиление карантинных ограничений во всем мире Катя Осадчая устраивает съемки за рубежом. В перерывах между записями интервью в Египте она отправилась на морскую прогулку на белоснежной яхте, для которой выбрала стильный образ.

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Звезда подобрала для отдыха короткие шорты молочного цвета, которые соединила с нежно-розовой полосатой рубашкой. Ее Катя Осадчая обольстительно завязала на талии. На яхте она позировала босиком, а летний look довершила шляпой в тон к шортам, которую украсила голубым платком.

Из аксессуаров ведущая подобрала массивные зеленые серьги, волосы собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза. "Когда фильтры не нужны", – лаконично подписала знаменитость.



Катя Осадчая на яхте в Египте / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на яхте в Египте / Фото Instagram / @kosadcha

Добавим, в Египте Катя Осадчая успела появиться в ярком летнем платье мандаринового цвета. Перед поездкой на курорт она посетила еще и гостеприимную Грузию, где также продемонстрировала несколько непревзойденных образов: