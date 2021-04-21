Катя Осадчая в кадре всегда показывает безупречный внешний вид. Она очаровывает публику и часто демонстрирует варианты стильных образов, которыми вдохновляет поклонниц.

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Новый look Кати Осадчей

Для очередной съемки звезда выбрала неординарный и яркий наряд. Перед камерами ведущая предстала в укороченных черных лосинах и топе. Поверх надела белое платье с оригинальными рукавами и плиссированными синими вставками, которые добавляли особого шарма. Также наряд завязывался сбоку черным поясом.

Такой look Осадчая соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке. Поскольку Катя обожает головные уборы, то дополнила новый аутфит синим беретом от известного дизайнера Ruslan Baginskiy. Также среди аксессуаров на Кате можно увидеть красивое и стильное ожерелье.

Волосы знаменитость собрала в хвост, который забрала набок. На лице сделала легкий макияж с серыми тенями на веках.



Образ Кати Осадчей на съемках / Фото из инстаграма "Светской жизни"

Весенние аутфиты Кати Осадчей: