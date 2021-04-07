Украинская телеведущая Катя Осадчая демонстрирует не только образы для съемок, но и радует фотографиями из дома. В частности, знаменитость показала, как в элегантном look позировала на кухне.

Ведущая любит готовить. Она часто появляется на кухне вместе с мужем Юрием Горбуновым. Звездные супруги обожают домашнюю еду, поэтому с удовольствием готовят. Также Катя не упускает случая порадовать подписчиков новыми фото.

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Образ Кати Осадчей на кухне

Звезда позировала в красивой кухне в элегантном наряде. Вероятно, она выбрала такую ​​одежду специально для фото. На снимке Осадчая изображена в изящной белой блузке с горловиной и плиссированной юбке.

Волосы Катя уложила в локоны и собрала в хвост сзади. На лице она сделала макияж с черными стрелками на веках и нежным блеском на губах. Народная любимица мило улыбалась, что придавало ее образу особый шарм.

Для меня готовка – это отдельный вид творчества. Я люблю приправы и везу их из разных уголков мира. Люблю рецепты, ведь готовить одно и то же надоедает, как мне, так и родным. Отдельная страсть – посуд. От ножей и кастрюль, до фарфора и столового серебра. В последнее время мне кажется, что все это я уже люблю больше чем одежду,

– поделилась в публикации телеведущая.



Катя Осадчая в элегантном наряде на кухне / Фото с инстаграма Кати Осадчей

Аутфиты Кати Осадчей: