Катя Осадчая продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она часто публикует фотографии со съемок, где предстает в очень красивых аутфитах, а также делится с поклонницами вариантами актуальных повседневных образов.

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Трендовый look Кати Осадчей

Ведущая в выходной решила провести время на свежем воздухе. Она предстала перед камерой на фоне величественных деревьев. Для поездки выбрала облегающие темно-синие джинсы, белый гольф и трендовую куртку зеленого цвета, которую завязала поясом. Такой look Осадчая соединила с синими резиновыми сапогами с принтом в звездочки.

Образ Кати дополнила розовая кепка, которая гармонично сочетается с нарядом. Волосы звезда собрала в хвост сзади, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Народная любимица мило улыбалась и наслаждалась весенним днем.

"Когда выбрался в весенний лес, но на съемку", – написала в публикации Осадчая.



Катя Осадчая в трендовой зеленой куртке в лесу / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В комментариях сторонники оставляют в адрес ведущей много приятных слов.