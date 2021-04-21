Катя Осадча в кадрі завжди показує бездоганний зовнішній вигляд. Вона зачаровує публіку й часто демонструє варіанти стильних образів, якими надихає прихильниць.

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Новий look Каті Осадчої

Для чергової зйомки зірка обрала неординарне та яскраве вбрання. Перед камерами ведуча постала у вкорочених чорних лосинах і топі. Поверх одягнула білу сукню з оригінальними рукавами та плісированими синіми вставками, що додавали особливого шарму. Також вбрання зав'язувалося набік чорним поясом.

Такий look Осадча поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах. Оскільки Катя обожнює головні убори, то доповнила новий аутфіт синім беретом від відомого дизайнера Ruslan Baginskiy. Також серед аксесуарів на Каті можна побачити красиве та стильне намисто.

Волосся знаменитість зібрала у хвіст, який забрала набік. На обличчі зробила легкий макіяж з сірими тінями на повіках.



Образ Каті Осадчої на зйомках / Фото з інстаграму "Світського життя"

Весняні аутфіти Каті Осадчої: