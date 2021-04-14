Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала сеть яркими весенними фотографиями. Она предстала перед камерой в рубашке и шляпе на фоне невероятно красивых цветов.

Катя Осадчая часто радует подписчиков эффектными кадрами. Обычно, она предстает перед камерой в роскошных аутфитах и показывает изысканные образы. Однако иногда она просто показывает самые яркие моменты из жизни.

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Весенние фото Кати Осадчей

На днях звезда поделилась несколькими фотографиями, на которых очаровала красотой. В солнечный весенний день она сделала селфи на фоне невероятно красивых фиолетовых цветов. Катя изображена на фотографиях в светлой розово-белой полосатой рубашке. Не видно, с каким низом Осадчая соединила такой наряд, поскольку она сфотографировалась не в полный рост.

Волосы народная любимица собрала сзади и надела на голову стильную соломенную шляпу. Также ее весенний look дополняли солнцезащитные очки и минималистичная цепочка на шее.

На лицо звезда не наносила косметику. Катя является поклонницей натуральной красоты и часто предстает перед камерами без макияжа. Знаменитость мило улыбалась и демонстрировала свою красоту.

"Всем солнечного настроения!", – пожелала ведущая в публикации.



Весенний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Весенний look Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей