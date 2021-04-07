Українська телеведуча Катя Осадча демонструє не лише образи для зйомок, а й тішить фотографіями з дому. Зокрема, знаменитість показала, як в елегантному look позувала на кухні.

Ведуча полюбляє готувати. Вона часто постає на кухні разом із чоловіком Юрієм Горбуновим. Зіркове подружжя обожнює домашню їжу, тому з задоволенням готує. Також Катя не втрачає нагоди потішити підписників новими фото.

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Образ Каті Осадчої на кухні

Зірка позувала на красивій кухні в елегантному вбранні. Ймовірно, вона обрала такий одяг спеціально для фото. На знімку Осадча зображена у витонченій білій блузці з горловиною та плісированій спідниці.

Волосся Катя вклала в локони та зібрала у хвіст ззаду. На обличчі вона зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і ніжним блиском на губах. Народна улюблениця мило усміхалася, що додавало її образові особливого шарму.

Для мене приготування їжі – це окремий вид творчості. Я люблю приправи й везу їх з різних куточків світу. Люблю нові рецепти, адже готувати одне й те саме набридає, як мені, так і рідним. Окрема пристрасть – посуд. Від ножів і каструль, до порцеляни і столового срібла. Останнім часом мені здається, що все це я вже люблю більше ніж одяг,

– поділилася в публікації телеведуча.



Катя Осадча в елегантному вбранні на кухні / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Аутфіти Каті Осадчої: