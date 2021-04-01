Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая для съемок проекта несмотря на карантин посещает теплые края. Недавно она отправилась в Египет. Звезда покорила сеть летним образом в ярком платье.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая на личной странице обнародовала очередную серию фотографий. Звезда показала кадры, которые сделала в Египте во время съемок новых выпусков "Светской жизни".

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость устроила небольшую фотосессию в невероятно красивой локации. Она позировала в саду среди цветов. Катя Осадчая подобрала подходящий аутфит. Звезда предстала перед камерой в летнем платье длины миди мандаринового цвета с принтом и широкими рукавами. Объемная юбка развевалась на ветру и добавляла фото особой атмосферности.

Неизменным дополнением к образу Кати Осадчей является головной убор, поэтому и на этот раз она примерила соломенную шляпу с черной лентой. Наряд телеведущая соединила с оранжевыми босоножками на высоком каблуке. Также она украсила шею серебристой цепочкой.

Осадчая собрала волосы в высокий конский хвост. На лице она сделала легкий макияж, ставший удачным завершением летнего look. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Сеть покорили стильные фото телеведущей. Они поделились впечатлениями от образа и кадров в комментариях:

"Какая красивая";

"Ярко";

"Красота";

"Молодая, умная, красивая";

"Очень классное платье";

"Очень красивая".

Напомним, ранее Катя Осадчая посещала Грузию, где брала интервью и также проводила съемки. Она демонстрировала трендовые аутфиты на улицах городов в ярком пальто.