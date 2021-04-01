Катя Осадчая покорила стильным образом в летнем платье: яркое фото из Египта
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая для съемок проекта несмотря на карантин посещает теплые края. Недавно она отправилась в Египет. Звезда покорила сеть летним образом в ярком платье.
Источник:Инстаграм Кати Осадчей
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая на личной странице обнародовала очередную серию фотографий. Звезда показала кадры, которые сделала в Египте во время съемок новых выпусков "Светской жизни".
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Образ Кати Осадчей
Знаменитость устроила небольшую фотосессию в невероятно красивой локации. Она позировала в саду среди цветов. Катя Осадчая подобрала подходящий аутфит. Звезда предстала перед камерой в летнем платье длины миди мандаринового цвета с принтом и широкими рукавами. Объемная юбка развевалась на ветру и добавляла фото особой атмосферности.
Неизменным дополнением к образу Кати Осадчей является головной убор, поэтому и на этот раз она примерила соломенную шляпу с черной лентой. Наряд телеведущая соединила с оранжевыми босоножками на высоком каблуке. Также она украсила шею серебристой цепочкой.
Осадчая собрала волосы в высокий конский хвост. На лице она сделала легкий макияж, ставший удачным завершением летнего look. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Сеть покорили стильные фото телеведущей. Они поделились впечатлениями от образа и кадров в комментариях:
- "Какая красивая";
- "Ярко";
- "Красота";
- "Молодая, умная, красивая";
- "Очень классное платье";
- "Очень красивая".
Напомним, ранее Катя Осадчая посещала Грузию, где брала интервью и также проводила съемки. Она демонстрировала трендовые аутфиты на улицах городов в ярком пальто.
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