Катя Осадча вкотре підкорила аутфітом, який обрала для зйомок нового випуску програми "Світське життя". Зірка відправилася у відрядження до моря, де зробила атмосферний кадр.

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Стильний look Каті Осадчої

Катя Осадча постала перед камерою, сидячи на березі моря. Ведуча одягнула стильну oversize сорочку з морським принтом та червоні штани. Вбрання вона поєднала з білими кедами. Оскільки ведуча відправилася у відпустку до морського узбережжя, то доповнила свій look відповідним головним убором. Катя одягнула шапочку, схожу як у моряків.

Волосся Осадча забрала набік, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Вона мило усміхалася та насолоджувалася промінчиками сонця.

Привіт, море! Хоча й по роботі. Відчувається наближення літа,

– написала Катя під фото.



Катя Осадча на березі моря / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Зазначимо, нещодавно Катя вже їздила на зйомки до моря. Тоді вона побувала в Єгипті, де показувала красиві літні образи на яхті та морському узбережжі.