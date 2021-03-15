Катя Осадчая покорила изысканным образом в золотистом платье: фото
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась фото из-за кулис "Голоса страны". Она продемонстрировала роскошный образ в шелковом золотистом платье.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится с поклонниками новыми фотографиями. На этот раз она обнародовала кадр из-за кулис проекта "Голоса страны".
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Образ Кати Осадчей
В одном из выпусков шоу телеведущая продемонстрировала элегантный и изысканный образ. Она предстала перед камерой в золотистом шелковом платье с рюшами и откровенным разрезом до бедер, что позволил похвастаться стройными ножками. Тонкий пояс подчеркнул хрупкую фигуру Кати Осадчей.
Наряд звезда соединила с коричневыми босоножками на высоких каблуках. Также аутфит телеведущей дополняли массивные серебристые серьги-кольца и кольца.
Катя Осадчая идеально выровняла длинные белокурые волосы и распустила их. Визажисты позаботились об изысканном макияже ведущей, который удачно завершил образ. Звезде подчеркнули глаза темными тенями, а губы накрасили прозрачным блеском.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Поклонников очаровал новый look украинской знаменитости:
- Фигура супер;
- Лучшая ведущая;
- Красавица;
- Супер;
- Красивое платье;
- Всегда вами любуюсь.
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