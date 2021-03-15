Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась фото из-за кулис "Голоса страны". Она продемонстрировала роскошный образ в шелковом золотистом платье.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится с поклонниками новыми фотографиями. На этот раз она обнародовала кадр из-за кулис проекта "Голоса страны".

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Образ Кати Осадчей

В одном из выпусков шоу телеведущая продемонстрировала элегантный и изысканный образ. Она предстала перед камерой в золотистом шелковом платье с рюшами и откровенным разрезом до бедер, что позволил похвастаться стройными ножками. Тонкий пояс подчеркнул хрупкую фигуру Кати Осадчей.

Наряд звезда соединила с коричневыми босоножками на высоких каблуках. Также аутфит телеведущей дополняли массивные серебристые серьги-кольца и кольца.

Катя Осадчая идеально выровняла длинные белокурые волосы и распустила их. Визажисты позаботились об изысканном макияже ведущей, который удачно завершил образ. Звезде подчеркнули глаза темными тенями, а губы накрасили прозрачным блеском.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонников очаровал новый look украинской знаменитости: