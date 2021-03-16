Українська телеведуча Катя Осадча вкотре вразила шанувальників. Вона постала перед камерою у красивій сукні лілового кольору та зачарувала публіку.

Катя Осадча продовжує активно працювати над програмою "Світське життя". Щотижня вона радує глядачів відвертими зізнаннями зірок, а також демонструє бездоганні аутфіти. Днями зірка побувала на дні народженні гурту KAZKA.

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Ніжний look Каті Осадчої

Знаменитість позувала на камеру у надзвичайно красивій та елегантній сукні лілового кольору. Особливого шарму вбранню додавав комірчик на зав'язку, а струнку талію Катя підкреслила за допомогою широкого пояса. Таке вбрання зірка поєднала з білими туфлями-човниками на підборах.

Осадча обожнює головні убори і свій новий аутфіт вирішила доповнити білим капелюшком. Волосся вона заховала під нього. На обличчі ведуча зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і блиском на губах.

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