Катя Осадчая для съемок выбрала роскошное белое одеяние: фото
Украинская телеведущая Катя Осадчая не только профессионал в своем деле, но и стильная женщина, которая постоянно показывает поклонницам варианты красивых аутфитов. На одной из съемок она предстала перед камерами в роскошном белом костюме.
Источник:инстаграм "Светской жизни"
Катя Осадчая продолжает активно работать над программой "Светская жизнь". Она посещает различные события, на которых не только узнает новые подробности из жизни знаменитостей, но и показывает варианты изысканных образов.
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Новый look Кати Осадчей
Телеведущая позировала на камеру в белом костюме, который состоял из элегантной блузки с короткими рукавами и укороченных кюлотов. Также был лаконичній пояс, подчеркивавший стройную фигуру Екатерины.
Элегантный аутфит звезда совместила с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Среди аксессуаров образ Осадчей дополнили головной убор в тон наряда, черное ожерелье и защитная маска. Волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на глазах.
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Другие образы Осадчей на съемках:
- на выставке "Леся Украинка: 150 имен" ведущая продемонстрировала элегантный образ в роскошном пальто кирпичного цвета
- знаменитость позировала в красивом платье молочно-белого цвета
- ведущая посетила Национальный художественный музей Украины в черных брюках и белой блузке.
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