Украинская телеведущая Катя Осадчая не только профессионал в своем деле, но и стильная женщина, которая постоянно показывает поклонницам варианты красивых аутфитов. На одной из съемок она предстала перед камерами в роскошном белом костюме.

Катя Осадчая продолжает активно работать над программой "Светская жизнь". Она посещает различные события, на которых не только узнает новые подробности из жизни знаменитостей, но и показывает варианты изысканных образов.

Смотрите также Катя Осадчая показала элегантный образ в белой блузке и юбке: фото на кухне

Новый look Кати Осадчей

Телеведущая позировала на камеру в белом костюме, который состоял из элегантной блузки с короткими рукавами и укороченных кюлотов. Также был лаконичній пояс, подчеркивавший стройную фигуру Екатерины.

Элегантный аутфит звезда совместила с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Среди аксессуаров образ Осадчей дополнили головной убор в тон наряда, черное ожерелье и защитная маска. Волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на глазах.

Для просмотра фото листайте вправо

Другие образы Осадчей на съемках: