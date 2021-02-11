Ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая часто делится с поклонниками кадрами из жизни. На днях она показала новое фото и похвасталась стильным образом в блузке.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая покорила сеть новым фото. Она продемонстрировала новый стильный образ, выбрав беспроигрышное сочетание белого и черного цветов.

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Образ Кати Осадчей

Звезда опубликовала снимок из Национального художественного музея Украины, который она посетила. Катя позировала на темно-синем фоне, что придало фото загадочности. На лице Осадчей сияла искренняя улыбка.

Для светского выхода телеведущая выбрала красивый наряд. Знаменитость появилась в черных брючных штанах, которые соединила с роскошной белой блузкой с длинными широкими рукавами. Она удачно подчеркнула хрупкие плечи Кати Осадчей и откровенное декольте.

Неизменным дополнением аутфита ведущей стала белая шляпа с черной лентой. Белокурые волосы звезда распустила и уложила пышными голливудскими локонами. Катя Осадчая завершила look красивым макияжем. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила бежевой помадой.

"Невероятная экспозиция. Красота в каждой детали", – поделилась звезда впечатлениями от посещения музея.



Катя Осадчая / Фото с инстаграма Кати Осадчей