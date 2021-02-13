Известная украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников нежным аутфитом. Знаменитость позировала в красивом платье молочно-белого цвета.

Катя Осадчая продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она каждый раз предстает перед камерой в элегантном наряде. Знает, как где и когда выглядеть непревзойденно.

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Нежный look Кати Осадчей

Знаменитость позировала на красном фоне. Катя надела оригинальное платье, сшитое из тканей молочного и белого цветов. Наряд имел элегантный верх со стойкой, а часть юбки молочного цвета была плиссированная.

Среди аксессуаров нежный look ведущей дополняли массивные золотистые серьги. Волосы Осадчая уложила ровно и забрала обратно. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках и нежно-розовым блеском на губах.



Катя Осадчая в молочно-белом платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В комментариях поклонники Кати отмечают, что образ, который она выбрала для съемки, получился невероятно красивым.