Катя Осадча для зйомок обрала розкішне біле вбрання: фото
Українська телеведуча Катя Осадча не лише професіонал у своїй справі, а й стильна жінка, яка постійно показує прихильницям варіанти красивих аутфітів. На одній зі зйомок вона постала перед камерами у розкішному білому костюмі.
Джерело:інстаграм "Світського життя"
Катя Осадча продовжує активно працювати над програмою "Світське життя". Вона відвідує різноманітні події, на яких не лише дізнається нові подробиці з життя знаменитостей, а й показує варіанти вишуканих образів.
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Новий look Каті Осадчої
Телеведуча позувала на камеру в білосніжному костюмі, який складався з елегантної блузки з короткими рукавами та вкорочених кюлотів. Також був лаконічний пояс, що підкреслив струнку фігуру Катерини.
Елегантний аутфіт зірка поєднала з білими туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів образ Осадчої доповнили головний убір в тон вбрання, чорне намисто та захисна маска. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.
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Інші образи Осадчої на зйомках:
- на виставці "Леся Українка: 150 імен" ведуча продемонструвала елегантний образ у розкішному пальті цегляного кольору;
- знаменитість позувала у красивій сукні молочно-білого кольору;
- ведуча відвідала Національний художній музей України у чорних штанах і білій блузці.
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