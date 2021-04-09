Українська телеведуча Катя Осадча не лише професіонал у своїй справі, а й стильна жінка, яка постійно показує прихильницям варіанти красивих аутфітів. На одній зі зйомок вона постала перед камерами у розкішному білому костюмі.

Катя Осадча продовжує активно працювати над програмою "Світське життя". Вона відвідує різноманітні події, на яких не лише дізнається нові подробиці з життя знаменитостей, а й показує варіанти вишуканих образів.

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Новий look Каті Осадчої

Телеведуча позувала на камеру в білосніжному костюмі, який складався з елегантної блузки з короткими рукавами та вкорочених кюлотів. Також був лаконічний пояс, що підкреслив струнку фігуру Катерини.

Елегантний аутфіт зірка поєднала з білими туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів образ Осадчої доповнили головний убір в тон вбрання, чорне намисто та захисна маска. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах.

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Інші образи Осадчої на зйомках: