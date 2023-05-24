Победительница романтического реалити-шоу находится в новых отношениях и активно показывает кадры из свиданий в сети. На днях она впервые поделилась фотографиями с бойфрендом – их фото активно обсуждали. Не всем было понятно, что парень Кати делает за границей, если он украинец.

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Теперь Екатерина Лозовицкая обнародовала новые фото, на которых сидит в автомобиле и держит в руках несколько веток сирени. "Если ваш мужчина еще не наломал для вас сирень, то зачем это все", – подписала снимки модель.



Катя Лозовицкая / Фото из инстаграма Кати Лозовицкой

Подписчики снова раскритиковали ее в инстаграм-сториз. Они упрекнули Екатерину за счастливую жизнь и свидание, пока в Украине идет война, а мужчины находятся на фронте. Также девушку раскритиковали за уничтожение цветов.

"Не все женщины рядом со своими мужчинами, и вы знаете почему";

"Или если ваш супруг защищает Украину и всех нас, не рядом со своей семьей, то зачем это все";

"Зачем портить цветы";

"Должен быть мужчина, который в состоянии купить цветы, которые предназначены для этого. Странное щегольство цветами из деревьев";

"Не наломал, потому что орков выгоняет".

Катя Лозовицкая ответила на хейт

На этот раз победительница "Холостяка" не стала молчать и опубликовала сториз. Сначала она поблагодарила поклонников за теплые слова, а впоследствии пожаловалась на хейтеров.

Люди (или преимущественно боты с пустых страниц), начинающие выписывать мне этот зашквар, можете даже не пытаться. Я обычная девушка, которая просто хочет быть счастлива. И не собираюсь за это оправдываться. Как и за то, что продолжаю жить, когда на Украине война. Все, что я могу делать для страны и армии, я делаю. Но кому это интересно, когда можно "напасть" за фото с сиренью?

"И еще... Я понимаю, что многим больше нравилась Катя с драматической историей отношений на всю страну, чем просто счастливая Катя. Но уж как есть. Поэтому прошу оставить свою токсичность при себе. А деньги за оплаченные комменты ботам сбросить на ВСУ!".



Ответ на критику / Фото с инстаграм-сториз