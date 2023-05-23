После выхода в эфир 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский активно раскручивал свой инстаграм-профиль – отвечал на вопросы подписчиков в сторис, публиковал посты, подогревал интерес подписчиков новой девушкой, лицо которой долго не показывал. Последний его пост было о том, как настроиться на волну позитива, и датирован он 24 апреля. Как на это реагируют фаны, рассказывает дальше 24 Канал.

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Фаны разыскивают Алекса Топольского, который "пропал" на Бали

Инстаграм-аудитория Алекса Топольского забила тревогу и решила разыскать его в комментариях под последним постом. Никто не понимает, куда он резко исчез:

"Алекс, мы волнуемся! Куда ты пропал?";

"Где пропал наш Алекс?";

"Медитирует где-то";

"Тоже переживаю. Надеюсь, не за кокосом снова уехал без зарядки на телефоне. Это опасно";

"Саня, с тобой все хорошо? Ты скажи нам, с тобой все хорошо, Саня?"

На один из них Алекс Топольский не ответил, поэтому неизвестно, где он сейчас – до сих пор на Бали или, возможно, вернулся в США, где у него бизнес с недвижимостью. Интересно, что ехать в Украину герой "Холостяка" не планировал. В апреле он объяснял, что 13 лет не живет на Родине, так что переезжать во время полномасштабной войны точно не будет. Алекс говорил, что "работает и развивается, чтобы поддерживать свою семью", а из украинского контекста якобы не выпал, потому что смотрит новости и донатит.