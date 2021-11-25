Кардашян, Гранде и Гербер: с кем крутил романы главный ловелас Голливуда Пит Дэвидсон

28-летний комик Пит Дэвидсон не просто так получил славу ловеласа в Голливуде. О его славе и громких романах со знаменитостями читайте дальше.

Недавно пресса взорвалась новостями о романе 28-летнего комика Пита Дэвидсона с 41-летней звездой реалити Ким Кардашян. Но не только из-за этого мужчина получил звание "ловеласа" в американских СМИ.

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Кто такой Пит Дэвидсон

Питер Дэвидсон родился в Нью-Йорке, где живет до сих пор. Он комик, юморист и актер. Звезда рассказывал, что в 6-летнем возрасте потерял отца, который работал пожарным. Из-за трагедии у парня были проблемы с ментальным здоровьем, а в подростковом возрасте он задумывался о суициде.

С 16-летнего возраста парень начал выступать в стендап-клубах, а затем начал время от времени появляться в комедийных эпизодах MTV. Дебют на телевидении позволил Питу выступать со стендапом на канале Comedy Central.

Одним из главных достижений Дэвидсона является участие в шоу Saturday Night Live – тогда ему было всего 20 лет. В 2015 году парень попал в список Forbes как один из самых богатых людей в возрасте до 30 лет в категории "Голливуд и развлечения". Но не столько шутки сделали его известным на весь мир, как романы с богатыми и наиболее влиятельными девушками.

С кем крутил романы Пит Дэвидсон

Ариана Гранде

В начале мая 2018 года Пит Дэвидсон начал встречаться с Арианой Гранде – это был его самый длинный роман. Спустя недолгое время пара объявила о помолвке на праздновании дня рождения Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе.

Пара не планировала сразу праздновать свадьбу, поскольку певица занималась промокампанией четвертого альбома. Но уже в октябре 2018 года Ариана и Пит отменили помолвку. Причиной расставания называли переживания артистки из-за смерти экс-любимого Мака Миллера, а также то, что Дэвидсон якобы устал от внимания папарацци.



Пит Дэвидсон и Ариана Гранде / Фото Getty Images

Кейт Бекинсейл

Комик закрутил роман с на 20 лет старшей английской актрисой в январе 2019 года. Они познакомились на афтепати "Золотого глобуса", откуда уехали домой вместе. После этого Кейт и Питт появились на хоккейном матче, где целовались и обнимались.

Через 3 месяца знаменитости разорвали отношения. СМИ писали, что на этот раз Бекинсейл не смогла выдержать назойливых журналистов.

Маргарет Куэлли

Спустя короткое время в августе 2019 года юморист начал встречаться с голливудской актрисой Маргарет Куэлли. Несколько раз пару видели на прогулках и романтических свиданиях. Однако роман продлился всего месяц, после чего звезды расстались.

Мама Маргарет Куэлли, Энди Макдавелл называла их пару "красивой", а отношения – "хорошими".

Кайя Гербер

Уже в октябре Пит Дэвидсон закрутил отношения с дочерью Синди Кроуфорд и моделью Кайей Гербер. СМИ не раз публиковали фотографии страстных поцелуев знаменитостей.

Модель и комик провели отпуск в Майами, но через три месяца их отношения завершились. Как потом рассказывал Дэвидсон, он был инициатором разрыва.

Мы встречались всего несколько месяцев. Она очень молодая, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться по полной, а не беспокоиться о каком-то парне, у которого постоянно проблемы,

– заявлял Пит.

Фиби Дайвенор

Юморист долгое время удерживался от отношений, но уже в 2021 году вернул себе статус "ловеласа". О вероятном романе Фиби и Пита впервые заговорили в марте. Влюбленные часто появлялись недалеко от домов друг друга. Затем Пит Дэвидсон подтвердил, что у него роман со своим звездным "крашем".

Не прошло и полгода, как комик и актриса разошлись. Поговаривали, что причиной этого стало большое расстояние.



Пит Дэвидсон и Фиби Дайвенор / Фото Getty Images

Ким Кардашян

После развода с Канье Вестом Ким Кардашян часто подозревали в отношениях, но подтверждений этому не было. Но 29 октября 27-летний комик и 41-летняя светская львица были замечены вместе в Калифорнии. Пара проводила время вместе в парке развлечений, где держалась за руки. Но инсайдеры тогда опровергли слухи об их романе и назвали американских звезд друзьями.

Впоследствии знаменитости подогрели слухи о романе совместным фото со дня рождения Пита Дэвидсона. Уже в ноябре СМИ подтвердили, что звезда реалити и юморист действительно встречаются. На днях их снова видели вместе на свидании.

Отметим, что не все верят в роман Ким Кардашян и Пита Дэвидсона. Пользователи сети подозревают, что это пиар-ход со стороны Крис Дженнер. Так она якобы хочет отвлечь внимание от смертельного концерта Трэвиса Скотта.



Фото со дня рождения Пита Дэвидсона / Фото из инстаграма Флейвора Флейва