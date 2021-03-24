Британская актриса Фиби Дайвенор и американский комик Пит Дэвидсон вероятно закрутили роман. Они летают друг к другу в родные города и проводят время недалеко от их домов.

Сейчас трудно утверждать, действительно ли между ними есть отношения, но Пит недавно прилетал в родной город девушки – Манчестер – и его видели недалеко от дома актрисы. Что касается Фиби, то она также прилетала в Нью-Йорк и бывала в тех районах, где живет Пит. Пара якобы проводит много времени вместе, но действительно ли это роман – неизвестно.

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Стоит добавить, что за последние несколько лет у Пита Дэвидсона было немало романов: он встречался с Арианой Гранде и даже признавался ей; его видели вместе с Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер и Маргарет Квелли.

Что касается Фиби, то о ее личной жизни известно мало. У нее вроде было несколько непродолжительных романов, но в последнее время ее ни с кем не видели. Уже после громкой премьеры сериала Netflix "Бриджертоны" ей стали приписывать роман с партнером по съемочной площадке Реге-Жан Пейджом, но слухи не подтвердились.

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