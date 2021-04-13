Экс-жених Арианы Гранде подтвердил слухи, что у него роман со звездой "Бриджертонов"
Американский комик Пит Дэвидсон, который ранее встречался с Арианой Гранде и даже признавался ей в любви, теперь официально подтвердил, чтоу него роман с актрисой Фиби Дайвенор. Именно она стала главной героиней сериала Netflix "Бриджертоны" и прославилась на весь мир.
Источник:The Daily Mail
Правда, 27-летний мужчина не назвал имя своей возлюбленной, а назвал ее "звездным крашем" (то есть человек, который ему нравится). Произошло это во время видеоконференции Q & A Zoom, где он признался, что уже не является холостяком.
Читайте также Инсайдер прокомментировал роман звезды "Бриджертонов" Фиби Дайвенор и Пита Дэвидсона
На вопрос одного из студентов о своих романах со знаменитостями, Дэвидсон лаконично ответил, что сейчас влюблен в одну из звезд, загадочно улыбнувшись.
Сейчас я в отношениях со своим звездным "крашем". Да,
– заявил Пит Дэвидсон.
Что известно о романе Фиби и Пита?
О вероятном романе влюбленных впервые заговорили в марте. Тогда папарацци стали замечать, что как девушка, так и парень часто появляются около имений друг друга в Нью-Йорке, США (где живет Дэвидсон) и Манчестере, Великобритания (где живет Дайвенор).
Стоит добавить, что за последние несколько лет у Пита Дэвидсона было немало романов:
- он встречался с Арианой Гранде и даже признавался ей в любви;
- его видели вместе с Кейт Бекинсейл;
- Кайей Гербер;
- Маргарет Квелли.
Поделиться новостью