Американский комик Пит Дэвидсон, который ранее встречался с Арианой Гранде и даже признавался ей в любви, теперь официально подтвердил, чтоу него роман с актрисой Фиби Дайвенор. Именно она стала главной героиней сериала Netflix "Бриджертоны" и прославилась на весь мир.

Правда, 27-летний мужчина не назвал имя своей возлюбленной, а назвал ее "звездным крашем" (то есть человек, который ему нравится). Произошло это во время видеоконференции Q & A Zoom, где он признался, что уже не является холостяком.

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На вопрос одного из студентов о своих романах со знаменитостями, Дэвидсон лаконично ответил, что сейчас влюблен в одну из звезд, загадочно улыбнувшись.

Сейчас я в отношениях со своим звездным "крашем". Да,

– заявил Пит Дэвидсон.

Что известно о романе Фиби и Пита?

О вероятном романе влюбленных впервые заговорили в марте. Тогда папарацци стали замечать, что как девушка, так и парень часто появляются около имений друг друга в Нью-Йорке, США (где живет Дэвидсон) и Манчестере, Великобритания (где живет Дайвенор).

Стоит добавить, что за последние несколько лет у Пита Дэвидсона было немало романов: