Канье Уэст изменил Ким Кардашян с известной певицей после рождения сына, – СМИ

Американский рэпер Канье Уэст в новом альбоме намекнул на то, что изменял жене Ким Кардашян. СМИ считают, что исполнитель проводил время с известной певицей, тогда как светская львица чувствовала себя истощенной после родов.

Вокруг бывшей звездной пары Ким Кардашян и Канье Уэста до сих пор ходят разнообразные слухи. Еще после первых новостей о разводе супругов многие подозревали, что причиной разрыва является измена. Но теперь эти теории становятся похожими на правду.

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С кем изменял Кардашян Канье Уэст

Инсайдер рассказал, что американский рэпер изменил жене в 2015 году. Тогда родился первый общий сын пары – Сейнт. Сейчас ему 6 лет.

Канье изменял Ким с очень известной певицей. В то время, когда это произошло, Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, чтобы находиться ближе к его студии, и он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку. Он допоздна тусовался в студии,

– пишет издание.

Источник добавил, что тогда начались тяжелые времена для семьи. Ким была только после родов – она чувствовала себя очень неуверенной из-за лишнего веса. Все лишь усугубляло то, что ее мужа не было дома.

"Это было тяжело для Ким, потому что она только что родила, страдала и думала, что все из-за того, как она выглядит. Это сильно повлияло на нее. Это было особенно сложно в то время, когда она была наиболее уязвима. Это очень грустно. Она обвиняла себя и поклялась "прийти в форму" и выглядеть лучше, чем когда-либо", – поделился инсайдер.



Ким Кардашян и Сейнт / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Близкое окружение знало об изменах рэпера

Канье Уэст якобы не скрывал, что имеет романы "на стороне". Все это он рассказывал людям, с которыми близко сотрудничал. Во время тура Saint Pablo Tour он признавался своей команде о разнообразных сексуальных связях.

Те, кто его хорошо знают, нервно смеялись, в то время, как члены его команды, которые только что присоединились к туру, были потрясены. Никто не мог поверить в то, что он говорил это на глазах у всех,

– добавил источник.

"Казалось, что он просто потерял рассудок. Он бормотал глупости, и люди пытались его успокоить и взять под контроль. Это было на самом деле душераздирающим зрелищем, ведь все понимали, что он остро нуждается в помощи", – ошеломил инсайдер.

Упоминания о Ким Кардашян в новом альбоме Канье Уэста

После первых новостей о разводе светской львицы и рэпера было известно, что исполнитель будет затрагивать тему отношений в новом альбоме.

Так и случилось: в пластинке Donda множество строк посвящено бывшей жене Ким Кардашян. На одной из первых презентаций альбома Канье Уэст исполнил трек Love Unconditional (в переводе – "Любовь безусловная"). В нем были слова о том, что Канье "потерял семью". На этом моменте рэпер не смог сдержать слез.

В той же песне есть такие строки: "Любимая, вернись ко мне. Время и пространство – это роскошь, но ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще влюблена в меня". Они намекают на то, что у пары до сих пор есть чувства.