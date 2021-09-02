Несмотря на то, что долгожданный альбом Donda Канье Уэст посвятил покойной матери Донде, в нем он поет о личной жизни. Поэтому рэпер намекнул на неверность бывшей жене Ким Кардашян. Светской львице он якобы изменял после 2015 года, когда на свет появились дочь Норт и сын Сейнт.

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"Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двоих детей. Это трудно переварить, когда твоя жизнь всегда движется", – говорится в песне Hurricane.

Тексты песен Канье определенным образом свидетельствуют обо всем, что он сделал неправильно, и берет ответственность за распад их брака,

– объясняют инсайдеры.

Интересно, что подобным образом за измены раскаивался муж Бейонсе Jay-Z. В январе 2018 года рэпер выпустил мини-фильм Family Feud – "Семейная ссора", в котором просил прощения за измены. Эмоциональная сцена была снята в "кабинке для исповедей" в церкви.

Стоит добавить, Канье Уэст не впервые упоминает о Ким Кардашян в новом альбоме Donda. В песне Love Unconditionally рэпер намекнул, что сожалеет о разводе со светской львицей. "Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне", – выпалил артист во время перформанса в Атланте.

Похоже, Ким Кардашян понимает, что эмоциональные тексты рэпер посвящает именно ей. На третьей презентации его пластинки в Чикаго звезда появилась в свадебном платье и с фатой. По словам инсайдеров, на этот шаг Ким пошла по просьбе Канье.