Знаменитый американский рэпер Канье Уэст очень долго оттягивал презентацию нового альбома. За это время он даже успел подогреть слухи о примирении с бывшей женой Ким Кардашян.

К слову Канье Уэст решил официально сменить имя

Канье Уэст выпустил альбом

В конце концов на большинстве стриминговых площадок появился 10 студийный альбом исполнителя Donda. Рэпер посвятил пластинку своей покойной матери Донде. Она умерла в 2007 году из-за осложнений от пластической хирургии.

Обложкой альбома стал черный квадрат. В пластинку вошло 27 треков, которые вместе звучат более чем полтора часа.

Интересно, что в инстаграме Канье Уэст поделился, что альбом выпустили без его согласия.

Universal выпустила альбом без моего разрешения. Также они заблокировали трек Jail pt 2 и не включили его в альбом,

– заявил артист.

Donda должна была выйти еще в 2020 году, но Канье долго переносил релиз. Окончательной датой выхода альбома на Apple Music было 3 сентября.

Презентация нового альбома Уэста