Бал Института костюма Met Gala состоялся в Нью-Йорке 14 сентября. Он запомнился поклонникам эпатажными, потрясающими и иногда чудаковатыми образами. Чуть ли не больше всего своим появлением шокировала Ким Кардашян.
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Кто сопровождал Ким Кардашян
Звезда прибыла на вечеринку в черном наряде Balenciaga с ног до головы. В похожем образе предстал ее спутник – он надел черный спортивный костюм и маску, которая полностью закрыла лицо.
Ким Кардашян и таинственный незнакомец / Фото Getty Images
Сначала фаны подозревали, что светскую львицу сопровождал Канье Уэст. Он и раньше выбирал подобные аутфиты. Например, на презентации альбома рэпер появился в бронежилете, широких брюках и с маской. К тому же Ким Кардашян и Канье Уэст на протяжении последних недель подогревают слухи о примирении.
Однако американские СМИ сообщают, что исполнитель мог быть на вечеринке, однако не сопровождал знаменитость. При этом таинственным мужчиной был Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga. Он и создал образ для Кардашян.
Это подтверждают последние инстаграм-сториз Ким. Она опубликовала фото эпатажного появления, отметив на снимке аккаунт Демны. Светская львица также показала кадр, сделанный уже после вечеринки, где обе звезды предстали без масок.
Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз
Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз
Реакция сети
Поклонники засыпают Ким Кардашян разнообразными комментариями. Они разделились на 2 лагеря. Большинство фанов надеются, что под маской скрывался все – таки Уэст – так пара якобы хочет скрыть свое примирение:
- "Скажи нам, что ты с Канье, не говоря словами о том, что ты с Канье";
- "Неужели это действительно Ким и Канье вместе?";
- "Канье и Ким снова вместе";
- "Их образы действительно доказывают, что Ким и Канье вместе".
Другие фаны готовы поспорить с мнением о том, что Кардашян была на публике с Уэстом. Они убеждены, что звезду сопровождал дизайнер:
- "А кто сказал, что это был Канье?";
- "Это дизайнер Balenciaga";
- "Обращаюсь ко всем, это не Канье Уэст, а ее дизайнер";
- "Это не Канье, это Демна!".