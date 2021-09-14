Бал Института костюма Met Gala состоялся в Нью-Йорке 14 сентября. Он запомнился поклонникам эпатажными, потрясающими и иногда чудаковатыми образами. Чуть ли не больше всего своим появлением шокировала Ким Кардашян.

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Кто сопровождал Ким Кардашян

Звезда прибыла на вечеринку в черном наряде Balenciaga с ног до головы. В похожем образе предстал ее спутник – он надел черный спортивный костюм и маску, которая полностью закрыла лицо.

Кардашян
Ким Кардашян и таинственный незнакомец / Фото Getty Images

Сначала фаны подозревали, что светскую львицу сопровождал Канье Уэст. Он и раньше выбирал подобные аутфиты. Например, на презентации альбома рэпер появился в бронежилете, широких брюках и с маской. К тому же Ким Кардашян и Канье Уэст на протяжении последних недель подогревают слухи о примирении.

Однако американские СМИ сообщают, что исполнитель мог быть на вечеринке, однако не сопровождал знаменитость. При этом таинственным мужчиной был Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga. Он и создал образ для Кардашян.

Это подтверждают последние инстаграм-сториз Ким. Она опубликовала фото эпатажного появления, отметив на снимке аккаунт Демны. Светская львица также показала кадр, сделанный уже после вечеринки, где обе звезды предстали без масок.

Кім Кардашян
Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз


Ким Кардашян и Демна Гвасалия / Фото из инстаграм-сториз

Реакция сети

Поклонники засыпают Ким Кардашян разнообразными комментариями. Они разделились на 2 лагеря. Большинство фанов надеются, что под маской скрывался все – таки Уэст – так пара якобы хочет скрыть свое примирение:

  • "Скажи нам, что ты с Канье, не говоря словами о том, что ты с Канье";
  • "Неужели это действительно Ким и Канье вместе?";
  • "Канье и Ким снова вместе";
  • "Их образы действительно доказывают, что Ким и Канье вместе".

Другие фаны готовы поспорить с мнением о том, что Кардашян была на публике с Уэстом. Они убеждены, что звезду сопровождал дизайнер:

  • "А кто сказал, что это был Канье?";
  • "Это дизайнер Balenciaga";
  • "Обращаюсь ко всем, это не Канье Уэст, а ее дизайнер";
  • "Это не Канье, это Демна!".