Исполнительница рассказала, что раздумывает над беременностью. Она призналась, что наконец-то почувствовала, что готова стать мамой. Она "сильно заболела" этим желанием в последний год.

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Наталья Могилевская призналась, хочет ли детей

Знаменитость отметила, что беременность станет для нее возможностью воплотить главный потенциал в жизни. По ее словам, пришло время отдавать свои знания, умения, любовь и нежность, которые накопились при жизни.

Буду радоваться, когда смогу родить. Не было никогда боли на этот счет. Только в этом году я серьезно задумалась о том, что хочу ребенка. Я этим серьезно заболела. Это стало моим большим желанием и молитвой только последний год,

– поделилась певица.

"Возможно, я узнаю, что беременна, а возможно мы поедем в горячую точку и приедем с малышом. Такое может быть. Я знаю точно, что сначала готовность и желание, и после этого будут события. Сегодня я готова. И верю, что со мной это произойдет", – добавила Могилевская.

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