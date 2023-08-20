Исполнительница рассказала, что раздумывает над беременностью. Она призналась, что наконец-то почувствовала, что готова стать мамой. Она "сильно заболела" этим желанием в последний год.
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Наталья Могилевская призналась, хочет ли детей
Знаменитость отметила, что беременность станет для нее возможностью воплотить главный потенциал в жизни. По ее словам, пришло время отдавать свои знания, умения, любовь и нежность, которые накопились при жизни.
Буду радоваться, когда смогу родить. Не было никогда боли на этот счет. Только в этом году я серьезно задумалась о том, что хочу ребенка. Я этим серьезно заболела. Это стало моим большим желанием и молитвой только последний год,
– поделилась певица.
"Возможно, я узнаю, что беременна, а возможно мы поедем в горячую точку и приедем с малышом. Такое может быть. Я знаю точно, что сначала готовность и желание, и после этого будут события. Сегодня я готова. И верю, что со мной это произойдет", – добавила Могилевская.
Интервью с Наталией Могилевской: смотрите видео онлайн
Что известно о любимом Могилевской: главное
- Свою любовь певица обрела уже во время полномасштабной войны. Хотя артистка сказала, что знакома с мужчиной уже около 20 лет, однако он покорил ее сердце именно после 24 февраля. Известно, что влюбленные даже два года жили на одной улице, однако тогда они так и не встретились. Избранник певицы помогал ей эвакуировать сестру во Францию.
- Влюбленные уже даже живут вместе. Мужчина ездит с Могилевской с концертами в прифронтовые города, а также постоянно поддерживает звезду.
- В День святого Валентина Наталья назвала имя своего таинственного избранника. Выяснилось, что 14 февраля у певицы двойной праздник. А все потому, что ее любимого зовут Валентин.