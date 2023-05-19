Развода не будет: муж-миллиардер помпезно поздравил Камалию, которая собралась уходить от него
Источник:Камалия
В рамках Каннского кинофестиваля состоялась фэшн-вечеринка Ukrainian Fashion Film Festival. На вилле в Каннах выступили Олег Скрипка, Казак Сиромаха и Камалия, у которой был день рождения. На мероприятии ее помпезно поздравил муж-миллиардер, с которым она собралась расставаться.
Ведущими большого благотворительного мероприятия от Украины стали Тимур Мирошниченко и Елена Кравец. На знаменитой вилле Домерг на Лазурном берегу угощали блюдами украинской кухни, показывали шоу от украинских дизайнеров и пели украинские песни.
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Камалия снова засветилась с мужем на фоне развода
На участие в благотворительной фэшн-вечерке 18 мая Камалия согласилась в свой день рождения. С 46-летием ее поздравил пакистанский миллиардер Мохаммад Захур – вышел на сцену с огромным букетом и с юмором поблагодарил гостей Ukrainian Fashion Film Festival за то, что пришли поздравить его жену.
Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины,
– сказал Мохаммад Захур.
После благотворительной вечеринки Камалия пригласила друзей в одно из местных заведений, чтобы отпраздновать день рождения. Ей подали торт с фейерверками, а гости пели Happy Birthday и танцевали под англоязычные треки. Более того, за столом Олег Скрипка сыграл для именинницы на аккордеоне "Многая лита", а Мохаммад Захур вручил еще один огромный букет.
- Напомним, в апреле, после одного из интервью, Камалия объявила, что они с Захуром расстаются – "продвигаются вперед врозь, остаются разделенными и больше не будут партнерами в браке". Последний год супруги ссорились из-за дочери миллиардера от первого брака с россиянкой.
- После заявления о разрыве певица удивила семейным фото с Пасхи, которую почему-то отпраздновала не только дочерьми, но и Захуром.
- Интересно, что дети Камалии и Захура – Арабелла и Мирабелла – живут в Лондоне с папой. Это потому, что из-за полномасштабной войны они перешли в школу в Великобритании. В Киев девочки вернутся, как только обучение возобновится в офлайн-формате.