Ведучими великого благодійного заходу від України стали Тімур Мірошниченко та Олена Кравець. На знаменитій віллі Домерг на Лазуровому березі пригощали стравами української кухні, показували шоу від українських дизайнерів та співали українських пісень.
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Камалія знову засвітилася з чоловіком на тлі розлучення
На участь у благодійній фешн-вечірці 18 травня Камалія погодилася у свій день народження. З 46-річчям її привітав пакистанський мільярдер Мохаммад Захур – вийшов на сцену з величезним букетом і з гумором подякував гостям Ukrainian Fashion Film Festival за те, що прийшли привітати його дружину.
Дякую, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки,
– сказав Мохаммад Захур.
Після благодійної вечірки Камалія запросила друзів до одного з місцевих закладів, щоб відсвяткувати день народження. Їй подали торт з феєрверками, а гості співали Happy Birthday і танцювали під англомовні треки. Ба більше, за столом Олег Скрипка зіграв для іменинниці на акордеоні "Многая літа", Мохаммад Захур вручив ще один величезний букет.
- Нагадаємо, у квітні, після одного з інтерв'ю, Камалія оголосила, що вони з Захуром розлучаються – "просуваються вперед порізно, залишаються розділеними й більше не будуть партнерами у шлюбі". Останній рік подружжя сварилося через доньку мільярдера від першого шлюбу з росіянкою.
- Після заяви про розрив співачка здивувала сімейними фото з Великодня, який чомусь відсвяткувала не тільки доньками, а й з Захуром.
- Цікаво, що діти Камалії та Захура – Арабелла і Мірабелла – живуть у Лондоні з татом. Це тому, що через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії. У Київ дівчата повернуться, як тільки навчання відновиться в офлайн-форматі.