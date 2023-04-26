Артистка несколько недель назад сообщила, что расстается со своим мужем. Однако пара была вместе с детьми на Пасху.
К теме Камалия показалась с бывшим мужем на Пасху после заявлений о разрыве: семейное фото
С кем сейчас дочери Камалии
Певица сообщила, что очень скучает по девочкам, потому что сейчас они вместе с отцом уехали в Лондон. Там двойняшки учатся в школе. Однако, по словам Камалии, при первой возможности ее дочери вернутся в Киев.
Я уже скучаю, мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать оффлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно неэффективно, дети должны посещать школу,
– считает Камалия.
Артистка поздравила девушек с Днем дочери
Певица трогательно поздравила своих дочерей с этим праздником. К поздравлению Камалия добавила семейное фото с Захуром.
"Приветствую всех дочерей и родителей Украины с Днем дочери! Мечтаю, чтобы все мы были счастливы! Как же нам с Захуром посчастливилось быть родителями наших очаровательных принцесс Арабеллы и Мирабеллы", – написала певица.
Камалия с мужем и дочерьми / Фото с ее инстаграммы
Добавим, что после 20 лет брака Камалия и Захур приняли решение идти дальше врозь. По словам звезды, они пытались работать над проблемами, но поняли, что больше не будут являться партнерами в браке.
Однако в последнее время певица все больше подогревает слухи о примирении с мужем. На днях Камалия показала, как проводит время с дочерьми и Захуром. Это натолкнуло подписчиков на мысль о воссоединении супругов.
Известно, что пара вышла замуж в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились близнецы Арабелла и Мирабелла. Кроме того, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений – россиянки.