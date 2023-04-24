Из соцсетей кажется, что пара уже не думает о разводе, Камалия публикует много семейных фотографий с мужем и детьми. Раньше звезда показывала, как праздновала Пасха с бывшим мужем на Пасху.

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Певица не говорит о разводе и новыми фото подогревает слухи о том, что они с мужем передумали разводиться. Камалия никак не комментирует личную жизнь, только делится фотографиями с семьей.

Теперь артистка на своей странице в Instagram показала фото, как проводила время вместе родными. Да, она с дочерьми и мужем Захуром посетила конюшню. На фото близнецы Арабелла и Мирабелла позировали верхом на лошадях, а певица и миллиардер стояли рядом.

В сообщении певица написала, что ей пока хочется побыть молодой мамой для своих детей. "Как же быстро растут наши дочки! А так хочется побыть еще молодой мамой", – отметила Камалия.



Камалия опубликовала новое семейное фото / Фото из ее инстаграммы

Подписчики сразу поинтересовались, до сих пор супруги планируют развестись Однако Камалия не ответила. Как поклонники отреагировали на новое фото с мужем:

"Так что, уже передумали расставаться?"

"Камалия, надеюсь вы с мужем преодолеете кризис и будете вместе. Не расходитесь".

"Красивая семья, счастье вам!"

"Еще будет пополнение в вашей семье".

"Добра и мира вашей семье!"

"Камалия, у тебя прекрасная семья – сохрани ее! Горжусь вами".

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