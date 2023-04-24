Из соцсетей кажется, что пара уже не думает о разводе, Камалия публикует много семейных фотографий с мужем и детьми. Раньше звезда показывала, как праздновала Пасха с бывшим мужем на Пасху.
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Певица не говорит о разводе и новыми фото подогревает слухи о том, что они с мужем передумали разводиться. Камалия никак не комментирует личную жизнь, только делится фотографиями с семьей.
Теперь артистка на своей странице в Instagram показала фото, как проводила время вместе родными. Да, она с дочерьми и мужем Захуром посетила конюшню. На фото близнецы Арабелла и Мирабелла позировали верхом на лошадях, а певица и миллиардер стояли рядом.
В сообщении певица написала, что ей пока хочется побыть молодой мамой для своих детей. "Как же быстро растут наши дочки! А так хочется побыть еще молодой мамой", – отметила Камалия.
Камалия опубликовала новое семейное фото / Фото из ее инстаграммы
Подписчики сразу поинтересовались, до сих пор супруги планируют развестись Однако Камалия не ответила. Как поклонники отреагировали на новое фото с мужем:
- "Так что, уже передумали расставаться?"
- "Камалия, надеюсь вы с мужем преодолеете кризис и будете вместе. Не расходитесь".
- "Красивая семья, счастье вам!"
- "Еще будет пополнение в вашей семье".
- "Добра и мира вашей семье!"
- "Камалия, у тебя прекрасная семья – сохрани ее! Горжусь вами".
Камалия и Захур сообщили о разводе: коротко
- Камалия и Мохаммад Захур состояли в браке около 20 лет. Но во время полномасштабного вторжения в паре произошел раскол. Сначала в интервью артистка призналась о конфликтах с мужчиной. Вероятно, ссоры происходили из-за дочери бизнесмена от первого брака с россиянкой.
- После этого Камалия объявила о разводе. После стольких лет вместе пара приняла решение идти дальше врозь. По словам звезды, они пытались работать над проблемами, но поняли, что больше не будут являться партнерами в браке.
- Известно, что пара вышла замуж в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились близнецы Арабелла и Мирабелла. Кроме того, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений – россиянки.