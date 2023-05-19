Ведущими большого благотворительного мероприятия от Украины стали Тимур Мирошниченко и Елена Кравец. На знаменитой вилле Домерг на Лазурном берегу угощали блюдами украинской кухни, показывали шоу от украинских дизайнеров и пели украинские песни.

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На участие в благотворительной фэшн-вечерке 18 мая Камалия согласилась в свой день рождения. С 46-летием ее поздравил пакистанский миллиардер Мохаммад Захур – вышел на сцену с огромным букетом и с юмором поблагодарил гостей Ukrainian Fashion Film Festival за то, что пришли поздравить его жену.

Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины,

– сказал Мохаммад Захур.

После благотворительной вечеринки Камалия пригласила друзей в одно из местных заведений, чтобы отпраздновать день рождения. Ей подали торт с фейерверками, а гости пели Happy Birthday и танцевали под англоязычные треки. Более того, за столом Олег Скрипка сыграл для именинницы на аккордеоне "Многая лита", а Мохаммад Захур вручил еще один огромный букет.