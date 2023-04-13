Этой новостью артистка поделилась в соцсети. Ранее Камалия рассказала, как ее муж-миллиардер обеднел из-за войны.
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Камалия расстается с мужем
Накануне в программе "ЖВЛ" вышел сюжет, в котором Камалия рассказала о конфликтах с мужем во время полномасштабной войны. Теперь она сообщила о разводе.
Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами,
– написала звезда.
Супруги пытались решить семейные проблемы
Певица заявила, что вместе с миллиардером усердно работала над проблемами, надеясь сохранить семью, но развод избежать не удалось.
"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке", – добавила артистка.
Однако, по словам Камалии, супруги разошлись на дружеской ноте и продолжит дальше совместно воспитывать общих детей.
Она заверила украинцев, что в будущем покажет, как идеальная семья должна продолжать жить в согласии даже после распада.
Почитателей Камалии эта новость огорчила. В комментариях они выразили соболезнования по поводу развода:
- "Мне очень жаль... всегда любила вашу семью".
- "Очень жаль, вы хорошая пара. Но, желаю вам всего самого хорошего".
- "Действительно жаль, вы очень гармоничная и красивая семья".
- "Держитесь... Вы с Захуром сильные и красивые люди... Мы вас любим и как семью, и просто как отдельных людей, своими поступками всем показывающими достойные примеры".
- "Очень жаль, так все хорошо было.... Хорошо, что разошлись без скандала".
- "Как досадно, но это ваша жизнь и ваш выбор".
- "Неожиданно".
Что известно об отношениях Камалии и Мохаммада Захура: коротко
- Камалия с ранних лет активно участвовала в благотворительных программах и путешествовала в рамках их развития. Вероятно, во время одного из путешествий она и познакомилась с пакистанским бизнесменом Мохаммедом, который на 22 года старше ее.
- Известно, что пара вышла замуж в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились близнецы Арабелла и Мирабелла. Кроме того, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений – россиянки.
- Когда певица Камалия делилась секретом своего крепкого брака. Она заявила, что "подносит" своего мужа на пьедестал, поэтому у них есть семейная гармония, которая не угасает уже годы.