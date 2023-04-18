Недавно стало известно о разводе певицы Камалии и пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. Впрочем, пара была вместе по праздникам.

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Камалия показалась с бывшим мужем

В Пасху исполнительница опубликовала семейные фото и поздравила с праздничным днем. Она показалась в компании двух дочерей и бывшего мужа. На столе рядом стояли пояса.

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь!" – написала Камалия под фото.



Камалия с семьей / Фото из инстаграма Камалии

Поклонники заподозрили, может ли таким фото Камалия намекать на примирение с мужем. В комментариях фаны советуют обдумать решение о разводе.

"Не расставайтесь. Пройдите трудный период и найдите решение";

"Надеюсь, что ваш развод это лишь какое-то недопонимание. С Пасхой!";

"Будьте всегда вместе, идите через любые препятствия. Враги только радуются поражениям";

"Так ложь? Верим, что у вас все хорошо, как всегда";

"Так уже помирились, не разводитесь? По фото и не скажешь, что разводятся".

Почему Камалия и Захур расстаются

Камалия и Мохаммад Захур состояли в браке около 20 лет, в браке у них родилось две дочери. Но во время полномасштабного вторжения в паре произошел раскол. Сначала в интервью артистка призналась о конфликтах с мужчиной. Вероятно, что ссоры происходили из-за дочери бизнесмена от первого брака с россиянкой.

После этого Камалия объявила о разводе. После стольких лет вместе пара приняла решение идти дальше врозь. По словам звезды, они пытались работать над проблемами, но поняли, что больше не будут являться партнерами в браке.