Объятия и общие планы: Камалия после заявлений о разводе собирается в Украину с мужем
Источник:Камалия
Украинская певица Камалия ранее объявила, что расстается с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Однако артистка продолжает публиковать общие фото и даже призналась об их планах – приезде в Украину в ближайшие дни.
Камалия все чаще появляется вместе с мужем на публике, что вызывает множество вопросов у поклонников. Недавно они появились на красной дорожке в Каннах в парных патриотических образах
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Камалия показала новое фото с Захуром, на котором они стояли рядом в объятиях. Супруги позировали в одежде цвета украинского флага, в котором они были на Каннском кинофестивале.
В подписи к фото Камалия рассказала о совместных планах с Мохаммадом Захуром – пара собирается в Украину.
XII церемония награждения премии YUNA Music Awards состоится 16 июня 2023 в Октябрьском дворце. Мы с Захуром будем присутствовать,
– написала она.
Певица заметила, что супруги приедут в Киев без детей, ведь у дочерей сейчас школа, а, по словам Камалии, они очень ответственные ученицы.
Камалия с мужем / Фото с ее инстаграммы
Поклонники оставили много комментариев под публикацией, засыпав пару комплиментами:
- "Безумно хорошая пара!",
- "Прекрасная пара и вообще семья для примера!!! Счастья Вам и удачи",
- "Какие вы красивые! А символические цвета Украины подходят всем настоящим людям",
- "Камалия и Захур, вы – невероятные, не могу налюбоваться вами, вы – настоящая украинская семья, горжусь вами!",
- "Камалия, какие вы прекрасны! С любовью к вашей семье!".
Камалия объявила о разводе: главное
- В апреле Камалия объявила, что расстается с мужчиной. Но супруги продолжали появляться на общих кадрах и вместе выходить в свет.
- После заявления о разрыве певица удивила семейные фото с Пасхой, который почему-то отпраздновала не только дочерьми, но и Захуром. Так что поклонники верят в воссоединение пары.
- Отмену развода фаны заподозрили и по их приезду в Канны. В рамках фестиваля там прошла вечеринка Ukrainian Fashion Film Festival, которая прошла в день рождения Камалии. Захур не обошелся одними цветами, а устроил жене сюрприз.
- Интересно, что дети Камалии и Захура – Арабелла и Мирабелла – живут в Лондоне с папой. Это потому, что из-за полномасштабной войны они перешли в школу в Великобритании.