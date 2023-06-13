Камалія все частіше з'являється разом з чоловіком на публіці, що викликає багато запитань у шанувальників. Нещодавно вони з'явилися на червоній доріжці в Каннах у парних патріотичних образах.
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Камалія показала нове фото з Захуром, на якому вони стояли поруч в обіймах. Подружжя позувало у одязі кольору українського прапора, в якому вони були на Каннському кінофестивалі.
У підписі до світлини Камалія розповіла про спільні плани з Мохаммадом Захуром – пара збирається до України.
XII церемонія нагородження премії YUNA Music Awards відбудеться 16 червня 2023 року в Жовтневому палаці. Ми із Захуром будемо присутніми,
– написала вона.
Співачка зауважила, що подружжя приїде до Києва без дітей, адже в доньок зараз школа, а, за словами Камалії, вони дуже відповідальні учениці.
Камалія з чоловіком / Фото з її інстаграму
Шанувальники залишили багато коментарів під публікацією, “засипавши” пару компліментами:
- "Шалено гарна пара!",
- "Прекрасна пара і взагалі сім'я для прикладу!!! Щастя Вам і удачі",
- "Які ви красиві! А символічні кольори України підходять усім справжнім людям",
- "Камалія та Захур, ви – неймовірні, не можу намилуватися вами, ви – справжня українська родина, пишаюся вами!",
- "Камалія, які ви прекрасні! З любов'ю до вашої родини!".
Камалія оголосила про розлучення: головне
- У квітні Камалія оголосила, що розлучається з чоловіком. Але подружжя продовжувало з'являтись на спільних кадрах та разом виходити у світ.
- Після заяви про розрив співачка здивувала сімейними фото з Великодня, який чомусь відсвяткувала не тільки доньками, а й з Захуром. Тож, шанувальники вірять у возʼєднання пари.
- Скасування розлучення фани запідозрили і після їхнього приїзду в Канни. У межах фестивалю там відбулась вечірка Ukrainian Fashion Film Festival, що пройшла у день народження Камалії. Захур не обійшовся одними квітами, а влаштував дружині сюрприз.
- Цікаво, що діти Камалії та Захура – Арабелла і Мірабелла – живуть у Лондоні з татом. Це тому, що через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії.