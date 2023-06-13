Камалия все чаще появляется вместе с мужем на публике, что вызывает множество вопросов у поклонников. Недавно они появились на красной дорожке в Каннах в парных патриотических образах

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Камалия показала новое фото с Захуром, на котором они стояли рядом в объятиях. Супруги позировали в одежде цвета украинского флага, в котором они были на Каннском кинофестивале.

В подписи к фото Камалия рассказала о совместных планах с Мохаммадом Захуром – пара собирается в Украину.

XII церемония награждения премии YUNA Music Awards состоится 16 июня 2023 в Октябрьском дворце. Мы с Захуром будем присутствовать,

– написала она.

Певица заметила, что супруги приедут в Киев без детей, ведь у дочерей сейчас школа, а, по словам Камалии, они очень ответственные ученицы.



Камалия с мужем / Фото с ее инстаграммы

Поклонники оставили много комментариев под публикацией, засыпав пару комплиментами:

"Безумно хорошая пара!",

"Прекрасная пара и вообще семья для примера!!! Счастья Вам и удачи",

"Какие вы красивые! А символические цвета Украины подходят всем настоящим людям",

"Камалия и Захур, вы – невероятные, не могу налюбоваться вами, вы – настоящая украинская семья, горжусь вами!",

"Камалия, какие вы прекрасны! С любовью к вашей семье!".

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