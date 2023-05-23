В Каннах на Лазурном берегу проходит 76 кинофестиваль. На красную дорожку выходят множество голливудских знаменитостей. На днях там появились и украинские звезды.
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Камалия на Каннском кинофестивале
На красную дорожку Каннского кинофестиваля певица Камалия вышла за руку с мужем Мохаммадом Захуром. Они выбрали патриотические образы в сине-желтых цветах.
Исполнительница предстала в желтом платье с вырезом к бедру и асимметричным топом. Талию подчеркивал широкий пояс, украшенный бусинами и голубыми цветками. Также Камалия обернулась сине-желтым флагом.
Миллиардер Мохаммад Захур появился в желтых брюках и голубом жакете. Его образ дополняла яркая бабочка. Он держал жену за талию.
Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале,
– написала Камалия.
Камалия с мужчиной / Фото из инстаграма Камалии
Разводятся ли супруги
- В апреле Камалия объявила, что разводится с мужчиной – им якобы пора идти разными путями. Но супруги продолжали появляться на общих кадрах и вместе выходить в свет.
- Отмену развода фаны заподозрили после их приезда в Канны. В рамках фестиваля там прошла вечеринка Ukrainian Fashion Film Festival, которая прошла в день рождения Камалии. По этому случаю ее помпезно поздравил мужчина.
- Захур не обошелся одними цветами, а устроил жене сюрприз. Он заказал столик в уютном ресторане, что непросто сделать на международном кинофестивале, а также подарил большой сине-желтый торт.