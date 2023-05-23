В Каннах на Лазурном берегу проходит 76 кинофестиваль. На красную дорожку выходят множество голливудских знаменитостей. На днях там появились и украинские звезды.

Смотрите также Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивале: "Очень нервничаю из-за агрессии России"

Камалия на Каннском кинофестивале

На красную дорожку Каннского кинофестиваля певица Камалия вышла за руку с мужем Мохаммадом Захуром. Они выбрали патриотические образы в сине-желтых цветах.

Исполнительница предстала в желтом платье с вырезом к бедру и асимметричным топом. Талию подчеркивал широкий пояс, украшенный бусинами и голубыми цветками. Также Камалия обернулась сине-желтым флагом.

Миллиардер Мохаммад Захур появился в желтых брюках и голубом жакете. Его образ дополняла яркая бабочка. Он держал жену за талию.

Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале,

– написала Камалия.



Камалия с мужчиной / Фото из инстаграма Камалии

Разводятся ли супруги