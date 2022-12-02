"Крадуть русаки наш сонях": Kalush выпустили песню с Казаком Сиромахой – взрывное видео

Украинская группа Kalush Orchestra представила совместную песню с Казаком Сиромахой. Музыканты хотели передать в треке боевой дух.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra порадовали поклонников новой воинственной композицией. Они выпустили песню, которую записали с Казаком Сиромахой.

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Kalush Orchestra и Казак Сиромаха выпустили общую песню

Музыканты представили боевую песню "Нумо козаки". Они выразили надежду, что трек может стать гимном победы.

Это песня, в которой мы хотели передать настоящий украинский дух. Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше!

– поделились артисты.

"Верим, что эта песня может стать гимном нашей скорой победы. Именно это мы и хотели показать – силу и мужество украинских мужчин, которые каждый день готовы отдать свою жизнь за родную Родину".

Kalush Orchestra и Казак Сиромаха – "Нумо козаки": смотрите видео онлайн

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