Новая композиция появилась на интернет-ресурсах 25 ноября. Лирик-видео уже покорило первых слушателей, признающихся, слушающих "Маму-зиму" на повторе. Песня стала особенно актуальна после того, как в некоторых регионах выпал первый снег, а Украину "накрыли" ракетными обстрелами россияне.

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Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Ибо та безграничная любовь и жажда жизни, которые присущи украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой,

– говорит NK.

По ее словам, новым треком она хочет напомнить всем слушателям, что у каждого из нас внутри есть свет, способный растворить любую тьму, а любовь и вера в свои силы способны согреть даже в самый сильный холод.

"Мы, несгибаемый народ, сильны настолько, что, несмотря на все ужасы вокруг, находим в себе силы не просто жить дальше, но и верить в лучшее и ждать новогоднего чуда! Не растеряйте эти умения и согревайте друг друга своими горячими сердцами этой холодной зимы! Все будет Украина!" – добавила Каменских.

NK – Мама-зима: слушать песню онлайн

Реакция сети

В комментариях поклонники певицы уже делятся впечатлениями от композиции: