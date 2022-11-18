Артистки продолжают работать, развивать украинскую культуру. Они популяризируют нашу музыку в Европе, привлекают иностранных исполнителей.

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Новая коллаборация Jerry Heil и Alyona Alyona состоялась с польским рэпером Trill Pem. Композицию Posmakuj исполнители спели на польском и украинском языках.

"Каждый человек ищет для себя поддержку: будь то его друг, это Бог, это его любимый человек, это тренер – не важно. Важно, что когда человек не один, а их двое, происходит синергия и становится гораздо больше счастья и любви. Моне и Дебюсси – создатели-импрессионисты. Музыка Дебюсси – это всегда неуловимый мотив и меланхолическое настроение. Картины этого стиля вблизи кажутся непонятными мазками – и только когда отходишь и рассматриваешь издалека, понимаешь, что на самом деле изображено на них", – – написала Alyona Alyona.

После войны у нас тоже будет непонятно на душе. Да, мы выигрываем. Но будет пусто и будто только сами мазки перед глазами – никакой четкости. Но пройдет время, и наши дети уже увидят эту картину издалека. И на ней будет видно, ради чего стояли их родители: ради сохранения древней культуры и языка, ради процветания Украины на тысячелетие вперед,

– добавила реперка.

Jerry Heil, Alyona Alyona и Trill Pem – Posmakuj: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее исполнительницы записали интернациональную песню с немецкой артисткой Ela. В основе трека – украинская купальская песня.

Jerry Heil, Alyona Alyona и Ela – Kupala: смотрите видео онлайн