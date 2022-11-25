13-летняя Злата Дзюнька из города Рава-Русская Львовской области победила на Нацотборе еще в сентябре. С командой Суспильного она сняла проницательный клип на конкурсную песню "Незламна", которая зазвучит на Детском Евровидении-2022 в Армении.

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Злата Дзюнька растрогала клипом на песню "Незламна"

Поскольку на Евровидении запрещены "политические месседжи", демонстрировать кадры разрушений в клипе "Незламна" Злата Дзюнька не стала. Однако видео снято в укрытии при свечах. Таким образом команда показала, как на самом деле проходит детство в Украине, где Россия устраивает ракетный террор и разрушает энергетическую инфраструктуру.

В первую очередь "Незламна" – это песня-молитва. Она о том, что сейчас ощущает каждый украинец, украинский ребенок. Я хочу, чтобы весь мир еще раз услышал и увидел силу, стойкость, несокрушимость украинского народа,

– комментировала Злата во влоге о Детском Евровидении.

Злата Дзюнька – Незламна: смотрите видео онлайн

Публика оценила, что клип "Незламна" о настоящем украинцев, а Злата Дзюнька, несмотря на юный возраст, сумела передать мощный месседж:

"Очень мощный клип, идея, слова песни. Это наши реалии – в укрытиях, при свечах, но несмотря ни на что мы несокрушимые и сильные духом люди! И мы обязательно победим! Молодец, Злата! Успеха на Евровидении";

"Великолепный видеоклип до мурашек, особенно нравится сцена со свечами. К сожалению, сейчас это реальность чуть ли не каждого украинца. Было бы здорово, если бы в постановке номера тоже использовали свечи, выглядит невероятно";

"С такой песней мы обязательно победим, потому что мы этого стоим";

"Мурашки по телу, умничка";

"Очень хорошая песня и клип о нашей несокрушимой стране. Удачи Злате".

Напомним, в прошлом году представительницей Украины на Детском Евровидении была 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Во Франции она выступала с авторской песней "Важіль" и заняла 6 место.